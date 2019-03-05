Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в международной конференции «Россия и Япония: взаимовыгодное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области, член Российского совета по международным делам Дмитрий Мезенцев МезенцевДмитрий Федоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области принял участие в международной конференции «Россия и Япония: взаимовыгодное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Мероприятие организовано Российским советом по международным делам (РСМД) в сотрудничестве с Японским институтом международных отношений.

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Мероприятие было приурочено к Перекрестному году России и Японии, объявленному правительствами двух стран в 2018–2019 гг. Участники конференции обсудили роль двусторонних отношений России и Японии в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и взгляды Москвы и Токио на обеспечение региональной безопасности.

В конференции участвовали около 100 специалистов из России и Японии — государственные деятели, представители ведущих научных институтов, эксперты в области международных отношений, политики и экономики.

Важной темой конференции стало экономическое и гуманитарное сотрудничество двух стран.

Россия и Япония обладают огромным незадействованным потенциалом

В своем выступлении Дмитрий Мезенцев отметил, что Россия и Япония обладают огромным незадействованным потенциалом в этой сфере. Это и расширение взаимной торговли, увеличение объема взаимных инвестиций и поиск новых точек роста и сфер взаимодействия, особенно в контексте новейших информационных и «зеленых» технологий, развитие российско-японских общественных и культурных связей, молодежных обменов.

«Нынешний диалог — это поддержка тех планов, которые обозначали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, и в рамках перекрестного года Японии, и в рамках тех 25 встреч, которые состоялись, и которые – очевидный успешный факт и результат двухсторонних отношений», — сказал Дмитрий Мезенцев.

Нынешний диалог — это поддержка тех планов, которые обозначали Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии

Отмечая уровень двусторонних отношений, парламентарий выделил результативные и масштабные переговоры Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе ее визита в Японию, прежде всего, встречу главы верхней палаты российского парламента с Премьер-министром Японии, с Главой Палаты советников, с руководителем нижней палаты парламента.

Дмитрий Мезенцев отметил вклад японского бизнеса в развитие Сахалинской области и всего российского Дальнего Востока.

Говоря о 20-летних партнерских отношениях между Сахалинской областью и Хоккайдо, сенатор подчеркнул, что масштабное сотрудничество осенью прошлого года было подтверждено новым планом на пять лет. «В марте 2018 года был подписан мастер-план о том, чтобы мы расширяли систему отношений, в том числе применительно к территории Сахалинской области. И это было также очень важно, потому что мастер-план был подписан в ходе состоявшегося в декабре 2016 года визита в Японию Президента РФ Владимира Путина».

По словам сенатора, по итогам рассмотрения этого документа в правительстве области при поддержке японской стороны определены три больших направления, которые делают более масштабной газификацию Сахалинской области. «И это то, что почувствуют жители региона в самое ближайшее время. Это будет соотнесено с вкладом японской стороны в экономическую повестку нашего региона. Сахалинская область показывает особую практику отношений, но при этом мы также понимаем, что последовательные и понятные, обоснованные, наверное, ссылки на необходимость заключения мирного договора, на мой взгляд, не могут быть препятствием той большой работе, которую ожидают в России со стороны японских партнеров».

На пленарной сессии также выступили президент РСМД, Министр иностранных дел России (1998–2004) Игорь Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, президент и генеральный директор Японского института международных отношений Кэнъитиро Сасаэ, председатель Ассоциации депутатов Парламента Японии за дружбу с Россией Итиро Аисава, координатор Депутатской группы по связям с Парламентом Японии Евгений Шулепов.

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