Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное05.03.2019 20:10

Итоги 2018: конструкторская, международная и маркетинговая деятельность

Главный конструктор НПО Энергомаш Петр Левочкин отметил, что в 2018 году КБ предприятия, совместно с приволжским филиалом велась подготовка и модернизация двигателя РН «Союз», — «проведены огневые испытания двигателей первой и второй ступени для подтверждения их работоспособности на новом горючем, в 2019 году планируется изготовить первую партию двигателей для проведения летно-конструкторских испытаний» — отметил Петр Левочкин. В 2018 году, специалисты конструкторского бюро продолжили работать по повышению надежности ракетных двигателей.

Главный конструктор НПО Энергомаш, подчеркнул, что согласно концепции развития средств выведения в РФ, подготовленной Госкорпорацией «Роскосмос», в основе всех средств выведения находятся двигатели разработки НПО Энергомаш — «это не только признание наших заслуг, но и колоссальная ответственность каждого специалиста, участвующего в разработке и изготовлении ЖРД», — добавил Петр Левочкин. «При создании ракетных двигателей впервые в отрасли комплексно решается вопрос о переходе на цифровое проектирование. Это необходимо для повышения конкурентоспособности НПО Энергомаш при разработке новых РД, снижения объемов доводочных испытаний и сокращение сроков и стоимости разработки», — сказал главный конструктор.

В 2018 году КБ продолжило работы по созданию систем функциональной диагностики, которая может выполнять анализ работы ракетного двигателя в процессе его испытаний. В 2019 году запланирован монтаж системы в научно-испытательном комплексе предприятия. Кроме того, научно — исследовательский центр КБ НПО Энергомаш ведет работу по математическому моделированию процессов ЖРД, на 2019 год запланировано продолжение этих работ. В рамках ФКП и проекта PLM предусмотрено программа полного описания всех процессов ЖРД.

Продолжаются работы по изучению применения композитных материалов в ракетных двигателях, так в 2018 году НПО Энергомаш завершило цикл испытаний камеры с неохлаждаемым композитным соплом.

Подводя итог, Петр Левочкин сообщил, что в 2018 году служба летных испытаний НПО Энергомаш совместно с Приволжским и Камским филиалами осуществила подготовку ЖРД к пускам с космодромов России, Казахстана, США и Французской Гвианы, что составляет порядка 20% от общемирового объема пусков и около 80% пусков внутри РФ. «Замечаний к работе двигателей в полете не зафиксировано». Всего в 2018 году НПО Энергомаш выполнило 31 НИОКР. Выполнены все планы по научным работам, ведется работа по реализации проекта PLM.

Международная и маркетинговая деятельность:

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу, Дмитрий Пахомов рассказал об основных технологических трендах, которые будут сохраняться на мировом космическом рынке до 2030 года.

Так основной тенденцией на внешнем и на внутреннем рынках станет снижение стоимости разработки новых РН и цены пусковых услуг. Рост мирового доступного космического рынка к 2030 году будет обеспечен в основном за счет расширения сегмента спутниковой связи и геоинформационных услуг.

Расширение сегмента обусловлено спросом на технологии широкополосной связи, Интернета вещей, облачных сервисов, когнитивных вычислений для анализа Big Data. Наиболее прибыльным сегментом пусковых услуг до 2030 года станет сегмент пусков космических аппаратов связи, навигации, метеорологии массой 3-6 т на РН среднего и тяжелого классов.

По словам Дмитрия Пахомова, на протяжении 2018 года не прекращалась работа по международному сотрудничеству. Переговоры велись с потенциальными заказчиками из Аргентины, Бразилии, Южной Кореи, Индии, Турции, а также с компанией S7 КТС.

Еще одним важным проектом своего направления деятельности Дмитрий Пахомов обозначил создание бизнес-акселератора для ИСРД и НПО Энергомаш, который включает в себя поиск, поддержку развития инновационных бизнес-идей. Определено три направления: двигателестроение, индустрия 4.0, гражданская продукция.

Резюмируя свое выступление Дмитрий Пахомов подчеркнул, что все задачи, поставленные в 2018 году по его направлению деятельности полностью выполнены.

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