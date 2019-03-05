Конституционный Суд Российской Федерации проверил конституционность статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации и указал на необходимость пересмотра дела многодетной матери из Барнаула

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Конституционный Суд Российской Федерации на основании обращения многодетной матери из Барнаула проверил конституционность статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации. Заявительница полагала, что оспариваемая норма противоречит части 2 статьи 6 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый гражданин несет равные обязанности.

Согласно оспоренной норме, до 1 января 2020 года все субъекты Российской Федерации должны установить дату начала применения на своей территории расчета налога на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Если такое решение не принято, налог рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости.

Заявительница, у которой на иждивении находятся трое малолетних детей, с 2013 года владеет домом в селе Гоньба под Барнаулом. В 2016 году ей был начислен налог на имущество в размере 47572 рублей. Налог был рассчитан исходя из инвентаризационной стоимости дома с применением высокого диапазона налоговых ставок. Добиться перерасчета налога женщине не удалось. Суды не нашли для этого оснований, поскольку в Алтайском крае не принято решение об определении налоговой базы на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Заявительница посчитала нарушением конституционных принципов равенства, справедливости и соразмерности, тот факт, что налоговая нагрузка на равноценное имущество может многократно различаться в зависимости от региона нахождения имущества.

Рассмотрев дело, Конституционный Суд Российской Федерации, согласившись с позицией Генеральной прокуратуры Российской Федерации, признал пункты 1 и 2 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации. Они не исключают права налогоплательщика требовать в индивидуальном порядке, в целях исчисления налога на имущество физических лиц, использования сведений об определенной в надлежащем порядке кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой ставки в том случае, когда сумма налога, исчисленная налоговым органом исходя из инвентаризационной стоимости этого имущества, существенно превышает сумму налога, исчисляемую исходя из его кадастровой стоимости.

В то же время правоприменительные решения, принятые по делу гражданки на основании пунктов 1 и 2 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке.

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