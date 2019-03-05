Source: Russia Federal Space

#РКС#ДЗЗ#орбитальные группировки#главное05.03.2019 09:20

Новые геоинформационные сервисы станут основой систем государственного контроля лесопользования

Фото РКС

Фото РКС

Фото РКС



Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») продемонстрировал новейшие геоинформационные сервисы, созданные на основе данных с космических аппаратов орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), для решения проблем экологии, выявления незаконных вырубок, анализа состояния лесов и контроля лесопользования.

На рабочей встрече, прошедшей в Научном центре оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» с участием председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева, министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, гендиректора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и гендиректора РКС Андрея Тюлина, продемонстрированы комплексные геоинформационные решения для информационного обеспечения процессов мониторинга экосистем. Особое внимание уделялось возможностям российской орбитальной группировки ДЗЗ и применению информации от космических аппаратов для совершенствования государственных систем контроля лесопользования, регулирования вырубок и лесооборота.

Новые геоинформационные сервисы основаны на использовании данных ДЗЗ, продуктах их тематической обработки, а также специализированных приложениях для обеспечения отраслевой информацией лесохозяйственных организаций: контроля лесопользования и выявления изменений в лесном фонде — вырубок, пожаров, ветровалов, погибших насаждений. Разработки РКС, продемонстрированные представителям Совета Федерации и правительства РФ, помогут предотвращению нецелевого использования лесных ресурсов и незаконных вырубок леса, борьбе с «черными лесорубами», нелегальным бизнесом в сфере лесопользования.

В рамках дальнейшей «цифровизации» государственных систем управления природопользованием могут быть также использованы решения, уже разработанные в РКС для ряда регионов страны. Их технологической основой стали данные ДЗЗ, информация от глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также создаваемые в РКС решения в области инфраструктурных систем обмена данными и управления разнородными объектами, включая беспилотные летательные аппараты.

В РКС созданы различные программные решения, некоторые из которых уже успешно испытаны и внедряются в отдельных регионах России.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин: «Мы начинаем переход к созданию новой, более рациональной и эффективной системы использования результатов инвестиций в развитие космических технологий. Дистанционное зондирование Земли наряду с космической связью и навигацией — одно из наиболее коммерчески привлекательных направлений использования космического пространства. Инвестиции в эту сферу должны приносить прямую выгоду отрасли».

Предлагаемые решения прошли тестирование в рамках совместных пилотных проектов с профильными органами исполнительной власти федерального и регионального уровней — Росприроднадзором, Рослесхозом, МЧС России, администрациями крупных городов. Созданные в РКС современные технологии позволяют контролировать лесные вырубки, оценивать состояние городских зеленых насаждений и полигонов твердых бытовых отходов, выявлять свалки, определять изменения дорожно-транспортной инфраструктуры и проводить оценку потенциальных геоэкологических угроз.

Российская орбитальная группировка ДЗЗ насчитывает десять космических аппаратов, обеспечивающих все виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную: «Ресурс-П», «Электро-Л», два — «Метеор-М», пять — типа «Канопус-В» и один — «Канопус-В-ИК». Эти спутники обладают широким набором бортовой целевой аппаратуры, которая позволяет получать данные о поверхности Земли с различной детализацией в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра.

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