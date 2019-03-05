Новые награды россиян на зимней Универсиаде-2019

Source: Russia Ministry of Sport
Сегодня, 5 марта, в Красноярске на XXIX Всемирной зимней универсиаде разыграно семь комплектов наград. Россияне пополнили актив команды 10 медалями: двумя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми.
Золотые награды взяли Сергей Горланов и Марина Вяткина в спортивном ориентировании на лыжах в дисциплине «гонка преследования».
«Серебро» в активе у горнолыжника Антона Енджиевского в суперкомбинации, сноубордистки Милены Быковой в параллельном слаломе-гиганте, шорт-трекистки Екатерины Ефременковой на дистанции 500 м и Владислава Киселёва в спортивном ориентировании на лыжах.
Бронзовыми призёрами стали горнолыжник Никита Алехин (суперкомбинация), сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Наталья Соболева (параллельный слаломе-гигант) и шорт-трекист Константин Ивлиев (500 м).
По итогам трёх соревновательных дней сборная России сохраняет лидерство в общекомандном зачёте с 11 золотыми, 15 серебряными и 13 бронзовыми медалями. Второе место у команды Республики Корея (3-1-1), третье занимает сборная Швейцарии (2-2-1).
XXIX Всемирная зимняя универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. В соревнованиях принимают участие около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с медалями зимней Универсиады и желает новых спортивных достижений!
Фото: АНО «Дирекция Красноярск-2019»
Пресс-служба Минспорта России