По материалам проверки Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело о незаконном ввозе в целях сбыта незарегистрированной медицинской техники стоимостью свыше 1,5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В регионе ответственности Псковской таможни Северо-Западного таможенного управления под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления помещено 38 иностранных реабилитационных передвижных электрических подъемников общей стоимостью свыше 1,5 млн. рублей, с освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость, как важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники. Вместе с тем, по данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, сведения о ввезенных медицинских изделиях с максимальной нагрузкой до 125 и до 250 кг в соответствующем Государственном реестре медицинской техники отсутствуют, а действие выданных Службой регистрационных удостоверений распространяется только на подъемники с максимальной нагрузкой до 150 кг.

По результатам рассмотрения направленных в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации материалов Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 27 февраля 2019 года возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За ходом следствия установлен контроль.

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