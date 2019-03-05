По требованию Генпрокуратуры России за ненадлежащее оказание государственной услуги по аккредитации к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо Федеральной службы по аккредитации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации по результатам рассмотрения обращения одного из хозяйствующих субъектов установила, что Федеральная служба по аккредитации нарушила сроки предоставления государственных услуг.

Причиной нарушения послужило, в том числе, существенное нарушение промежуточных сроков выполнения административных процедур.

В результате допущенной волокиты предприниматель долгое время не мог получить результат оказанной государственной услуги.

Для устранения нарушений законодательства об организации предоставления государственных услуг Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла представление руководителю Росаккредитации.

По результатам его рассмотрения и организованной руководством Росаккредитации служебной проверки к виновному должностному лицу применено дисциплинарное взыскание в виде выговора. В адрес хозяйствующего субъекта направлен результат оказания государственной услуги.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается целенаправленная работа по ликвидации административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса.

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