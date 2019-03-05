Сергей Меньшиков назначен начальником Департамента 307 ПАО «Газпром»

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Релиз

5 марта 2019, 17:05

Со 2 апреля 2019 года начальником Департамента 307 ПАО «Газпром» назначен Сергей Меньшиков.

Сергей Меньшиков родился в 1968 году в г. Грозном. Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина с присуждением дополнительной квалификации «менеджер нефтегазового предприятия». Кандидат экономических наук.

В структуре «Газпрома» работает почти 25 лет.

В 1994–2001 годах прошел путь от машиниста технологических компрессоров до главного механика механо-ремонтной службы Ставропольского газопромыслового управления ООО «Кавказтрансгаз».

В 2001–2007 годах — главный инженер Привольненского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Кавказтрансгаз».

В 2007–2008 годах — начальник производственного отдела по эксплуатации дожимных компрессорных станций и станций охлаждения газа, затем главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Надым».

В 2008–2019 годах — генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым».

Генеральным директором ООО «Газпром добыча Надым» избран Игорь Мельников, ранее занимавший должность главного инженера — первого заместителя генерального директора этого предприятия.

Справка

ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча, подготовка газа и газового конденсата. Ведет добычу на Медвежьем, Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Владеет лицензией на разработку Харасавэйского месторождения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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