Т. Кусайко: Проекты, представленные на конкурс «Мама-предприниматель», направлены на повышение качества жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в подведении итогов федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства в Мурманской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в рамках работы в регионе приняла участие в подведении итогов федерального образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

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В ходе его реализации 26 жительниц области прошли бесплатное обучение основам ведения бизнеса. Они участвовали в лекциях и мастер-классах, разрабатывали собственные бизнес-проекты и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

В финале тренинга, в рамках I Международного женского форума за полярным кругом «Обнимая Арктику» состоялся конкурс бизнес-проектов. Его участницы презентовали свои идеи экспертному жюри, в которое вошли представители министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Благотворительного фонда «В ответе за будущее», Центра поддержки предпринимательства региона.

Татьяна Кусайко вручила благодарственные письма участницам мероприятия. «Ознакомившись с проектами, представленными на конкурс, могу отметить их высокую социальную значимость. В основном, они направлены на повышение качества жизни населения. Очень радует, что наши женщины могут совмещать материнство, ведение домашнего хозяйства с работой, спортом и творческой деятельностью», — отметила сенатор.

В мероприятии приняли участие министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов, представители деловых кругов и сферы образования.

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