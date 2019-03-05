Source: Russia Federal Space

#РКС#главное#некролог05.03.2019 17:38

Ушел из жизни Арнольд Селиванов

3 марта 2019 года ушел из жизни доктор технических наук, профессор Арнольд Сергеевич Селиванов (1935–2019) — советский и российский ученый, конструктор, ветеран космического приборостроения.

Арнольд Селиванов с 1960 года непрерывно работал в АО «Российские космические системы» (ранее — НИИ-885, НИИП, РНИИ КП). Занимал должности руководителя группы инженеров-исследователей, начальника отдела, начальника отделения, главного конструктора направления, первого заместителя генерального директора, начальника экспертно-аналитического центра, главного научного сотрудника-директора технико-исторического музея АО «Российские космические системы».

За годы работы А. С. Селиванов внес значительный вклад в развитие космического приборостроения, космических исследований, дистанционного зондирования Земли и космических информационных систем. Под его руководством и при непосредственном участии были выполнены разработки, обеспечившие такие приоритетные достижения отечественной науки и техники, как съемка обратной стороны Луны и получение первых снимков поверхности Луны, цветная съемка поверхности Марса с орбиты его искусственного спутника, получение первых черно-белых и цветных снимков поверхности Венеры, а также проведение тепловой съемки поверхности Марса.

А. С. Селиванов принимал активное участие в создании радиотехнических средств для обеспечения полетов межпланетных станций и других космических аппаратов научного назначения. Под его руководством были разработаны радиосистемы для космических аппаратов среднего космоса по программам «Астрон», «Гранат», «Интербол», КОСПАС-САРСАТ, «Метеор», «Ресурс», наноспутника ТНС.

За большую и плодотворную работу по созданию космической техники А. С. Селиванову присвоены звания лауреата Ленинской (1966 год) и Государственной (1986 год) премий, он награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976 год) и другими ведомственными наградами.

За последние годы Арнольд Сергеевич внес большой вклад в дело изучения истории отечественного космического приборостроения и сохранения его наследия, являясь основателем технико-исторического музея АО «Российские космические системы», а также автором и редактором нескольких книг.

Прощание с Арнольдом Сергеевичем Селивановым пройдет 07.03.2019 года в морге Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко по адресу: Москва, Госпитальная площадь, д.3, стр. 16.

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