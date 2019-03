French News: 482 contributions au German Study Award 2019

Source: Koerber StiftungÀ propos cette année, les contributions au prix allemand du prix d’étude ont une grande variété de contenu: elles vont de la lutte contre la résistance aux antibiotiques à la communication sur Twitter, au bien-être psychologique à l’âge du vieillissement. Les contributions sont constituées de 52,1% de femmes et de 47,9% d’hommes, âgés de 25 à 59 ans. La moyenne d’âge est de 33 ans et demi et un jury sélectionne les travaux de recherche particulièrement pertinents sur le plan social. Le prix d’étude allemand est décerné chaque année dans les trois sections Sciences naturelles et techniques, Sciences sociales et sciences humaines et études culturelles. Pour chaque section, un premier prix de 25 000 € et deux seconds prix de 5 000 € chacun seront attribués. Plus d’informations sur le German Study Award

