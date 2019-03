French News: À la demande du Bureau du Procureur général de Russie, un fonctionnaire du Service fédéral des accréditations a été traduit en responsabilité disciplinaire pour la fourniture insuffisante de services d’accréditation d’État

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, s’appuyant sur les résultats de l’examen de l’appel de l’une des entités économiques, a conclu que le Service fédéral de l’accréditation avait violé les délais impartis pour la fourniture de services publics, notamment par une violation grave des délais intermédiaires pour les procédures administratives. obtenir le résultat des services publics fournis: éliminer les violations de la loi sur l’organisation des occurrence des services publics, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a fait une présentation au Rosakkreditatsii.Po les résultats de son examen et le leadership organisé Rosakkreditatsii enquête officielle la sanction disciplinaire officielle coupable sous la forme d’une réprimande. Le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie poursuit ses efforts pour éliminer les obstacles administratifs à ses activités.Vous pouvez trouver cette information et d’autres sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “EFIR” à l’adresse. genproc.gov.ru

MIL OSI