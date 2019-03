French News: Anton Inyutsyn: «La Russie et l’Italie ont des possibilités de coopération mutuellement bénéfique dans le domaine du gazole»

Source: Ministère russe de l’énergie

Milan (Italie), le 5 mars. – Anton Inyutsyn, vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, dans le cadre de la délégation dirigée par le représentant spécial du président de la Fédération de Russie chargé des échanges avec le Forum des pays exportateurs de gaz, président du conseil d’administration de PJSC Gazprom, Viktor Zubkov, en visite en République italienne Les gouverneurs des régions leaders du développement du marché des carburants pour moteurs à gaz en Russie – Vasily Golubev, gouverneur de la région de Rostov, et Evgueni Savtchenko, gouverneur de la région de Belgorod – ont également pris part au voyage de travail. la qualité du carburant, ainsi que les plans futurs pour le développement du marché GMT. «Dans notre pays, nous mettons en œuvre un programme pour le développement du marché GMT. Il comprend de nombreux types de transport – route, eau, chemin de fer, ainsi que l’extension de l’infrastructure de remplissage. D’ici 2030, nous prévoyons d’introduire 1 500 stations-service supplémentaires pour le GNC, de construire 200 CryoAPS sur des corridors de transport et environ 50 usines de GNL à faible capacité. La quantité totale d’équipements au gaz naturel devrait être multipliée par sept, pour atteindre 750 000 unités », a déclaré Anton Inyutsyn. Selon le vice-ministre, le volume de consommation de gaz naturel utilisé comme carburant en Russie atteindra 10,6 milliards de mètres cubes. Mètres, incl. GNL – jusqu’à 5,2 milliards de mètres cubes mètres En outre, l’investissement total dans les infrastructures de transport GMT d’ici 2030 pourrait s’élever à plus de 25 milliards d’euros.Il a également été noté que la Russie et l’Italie possédaient l’expérience et les possibilités objectives de coopération mutuellement bénéfique dans le domaine des carburants. entre les agences gouvernementales. “Nous pouvons développer la coopération dans le cadre de l’échange d’expériences dans la mise en œuvre de politiques régionales et régionales pour le développement de marchés intérieurs de gazole. En termes d’activité, il s’agit de la fourniture et de la localisation d’équipements pour le marché du gaz naturel “, a expliqué Anton Inyutsyn. Le responsable adjoint du département de l’énergie a ajouté que, dans le domaine des carburants pour moteurs à essence, la Russie considère l’Italie comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies utilisées dans l’infrastructure de remplissage en gaz. , la production de voitures au gaz naturel et leurs composants.

