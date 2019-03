French News: Arnold Selivanov est décédé

Source: Espace fédéral russe

РКС # important # nécrologie 03/05/2019 17:38 Arnold Selivanov est décédé le 3 mars 2019, docteur en sciences techniques, professeur Arnold Sergeevich Selivanov (1935-2019), scientifique soviétique et russe, concepteur, vétéran de la fabrication d’instruments spatiaux. Arnold Selivanov de 1960 Pendant l’année, il a travaillé de manière continue au sein de JSC «Russian Space Systems» (précédemment NII-885, NIIP, RNII KP). Il a occupé les postes de chef d’un groupe d’ingénieurs de recherche, chef de département, chef de département, concepteur en chef d’une direction, premier directeur général adjoint, chef d’un centre d’expertise analytique, principal assistant de recherche du musée technico-historique des systèmes spatiaux russes JSC. S. Selivanov a grandement contribué au développement de l’instrumentation spatiale, de la recherche spatiale, de la télédétection de la Terre et des systèmes d’information spatiale. Sous sa direction et avec la participation directe, des développements ont été réalisés qui ont assuré des réalisations prioritaires de la science et de la technologie nationales telles que photographier l’arrière de la lune et prendre les premières images de la surface de la lune, tirant en couleur la surface de Mars depuis l’orbite de son satellite artificiel, prenant les premières images en noir et blanc et en couleur la surface de Vénus, ainsi que la réalisation d’une imagerie thermique de la surface de Mars. S. Selivanov a pris une part active à la création de moyens radio-techniques d’aide aux vols de stations interplanétaires et autres véhicules spatiaux à des fins scientifiques. Sous sa direction, des systèmes de radio ont été développés pour les engins spatiaux de moyenne envergure utilisant les programmes de nano-satellites Astron, Granat, Interball, COSPAS-SARSAT, Meteor, Resource et TNS.Pour un travail fructueux sur le développement des technologies spatiales S. Selivanov a reçu le titre de lauréat des prix Lénine (1966) et d’État (1986), de l’Ordre du drapeau rouge du travail (1976) et d’autres prix départementaux. Ces dernières années, Arnold Sergeyevich a grandement contribué à l’étude de l’histoire de la patrie. Il est le fondateur du musée technique et historique des systèmes spatiaux russes, ainsi que l’auteur et l’éditeur de plusieurs livres.

Les adieux à Arnold Sergeyevich Selivanov auront lieu le 07.03.2019 à la morgue du principal hôpital militaire militaire. L’académicien N. N. Burdenko à l’adresse suivante: Moscou, Place de l’Hôpital, 3, bâtiment 16.

