French News: Créer ensemble la sécurité de l’information

Office fédéral de la sécurité de l’informationDate du 05.03.2019La BSI a été invité pour la cinquième fois à “Denkwerkstatt sicherere Informationsgesellschaft 2019” les 18 et 19 février 2019 à Leipzig. Environ 50 représentants de la société civile, de la culture et des médias, de la science, des entreprises et du gouvernement ont échangé leurs points de vue sur la manière dont la société de l’information peut façonner la sécurité de l’information. C’est à la suite du dernier groupe de réflexion d’avril 2018 à travailler sur trois idées de projet développées de manière participative, qui devraient approfondir la coopération entre elles et avec la BSI: Projet 1: Institutionnalisation du dialogue social 2016, il devrait non seulement être poursuivi, mais aussi institutionnalisé et approfondi. Le groupe de base cherche actuellement quel modèle est envisageable. Une importance particulière est attachée à une méthode de travail agile. Les impulsions du groupe de réflexion sont maintenant intégrées dans le modèle par le groupe principal, qui sera discuté de manière concluante avec le BSI en mai.Projet 2: “Carte” des acteurs de la société civileLa “carte” est destinée à fournir un résumé clair des acteurs de la société civile dans le domaine de la cyber-sécurité. leurs activités essentielles, leurs objectifs et leurs structures de mise en réseau. S’appuyant sur les résultats de recherches antérieures, les participants ont contribué au sondage en ligne suivant.Projet 3: Conférence sur le transfert de connaissances La conférence d’une journée devrait contribuer à la mise en réseau des acteurs du transfert de connaissances et de la cybersécurité, créer des synergies et clarifier les besoins en matière de production de matériel d’information , Les commentaires du Denkwerkstatt sur le concept et l’orientation de la conférence se retrouvent dans la planification ultérieure du groupe principal .Le deuxième jour du Denkwerkstatt, l’objectif principal était au centre des discussions, que la BSI dans le domaine “Cybersécurité pour la société” au sein de orientation stratégique: “Créer un réseau social global permettant de maintenir et de maintenir la sécurité des informations à un niveau approprié. Celles-ci incluent, par exemple, une compréhension sociale globale des défis et des nécessités, la promotion des compétences et des capacités de la société ainsi que la mise en réseau des acteurs concernés. “Sur la base de cette déclaration de base, quatre cafés du monde ont notamment discuté de la nécessité d’une telle” formation sociale globale “et des conflits pour déterminer un niveau approprié de sécurité de l’information. En outre, il a été déterminé quels acteurs devraient être impliqués dans la formation d’une société dans son ensemble et quelles activités pourraient y contribuer concrètement. Les résultats alimenteront les travaux de la BSI dans le cadre du projet “Institutionnalisation du dialogue social”, qui a débuté en janvier 2018. L’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) aimerait utiliser ce projet pour s’appuyer sur le succès du projet précédent «Société numérique: smart & secure» (SuSi). Avec un large éventail d’acteurs, le processus de dialogue et de participation engagé devrait être avancé et approfondi avec succès. S’appuyant sur les résultats du cinquième groupe de réflexion, d’autres ateliers auront donc lieu en avril et mai 2019, au cours desquels les objectifs et les stratégies d’institutionnalisation seront finalisés.

