French News: D. Mezentsev: Nous avons avec le Japon – un potentiel positif évident de développement de l’interaction

Le sénateur a participé à la conférence internationale “La Russie et le Japon: une coopération mutuellement bénéfique dans la région Asie-Pacifique”.

Président du Comité de politique économique du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe exécutif de la région de Sakhaline, membre du Conseil russe des affaires internationales, Dmitry Mezentsev Dmitriy Mezentsev, représentant de l’organe exécutif de la région de Sakhaline, a participé à la conférence internationale «Russie et Japon: coopération mutuellement bénéfique en Asie-Pacifique La réunion a été organisée par le Conseil russe des affaires internationales (INF) à des centaines de coopération avec l’Institut japonais des relations internationales.

L’événement était consacré à l’Année croisée de la Russie et du Japon, annoncée par les gouvernements des deux pays en 2018-2019. Les participants à la conférence ont discuté du rôle des relations bilatérales entre la Russie et le Japon dans le développement de la région Asie-Pacifique et des vues de Moscou et de Tokyo sur la garantie de la sécurité régionale. politique et économie La coopération économique et humanitaire entre les deux pays était un sujet important de la conférence.

La Russie et le Japon ont un énorme potentiel inexploité

Dans son discours, Dmitry Mezentsev a noté que la Russie et le Japon avaient un énorme potentiel inexploité dans ce domaine. Il s’agit de l’expansion du commerce mutuel, de l’augmentation des investissements mutuels et de la recherche de nouveaux points de croissance et d’interactions, en particulier dans le contexte des dernières informations et technologies “vertes”, du développement des liens sociaux et culturels russo-japonais et des échanges de jeunes. , qui a désigné le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, à la fois dans le cadre de l’année croisée du Japon et dans le cadre de ces 25 réunions qui se sont bien déroulées fait et le résultat des relations bilatérales », – a déclaré Dmitry Mezentsev.

Le dialogue en cours est le soutien des plans qui ont été désignés par le président de la Fédération de Russie et le Premier ministre du Japon.

Notant le niveau des relations bilatérales, le parlementaire a souligné les négociations fructueuses et à grande échelle entre la présidente du Conseil de la fédération, Valentina Matvienko Matvienko, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de Saint-Pétersbourg lors de sa visite au Japon, principalement la réunion du président de la chambre haute du parlement russe avec le Premier ministre japonais, avec le président. Dmitry Mezentsev, président de la chambre basse du Parlement, a souligné la contribution des entreprises japonaises au développement de la région de Sakhaline et à tous les autres L’Extrême-Orient russe Au sujet du partenariat de 20 ans entre la région de Sakhaline et Hokkaido, le sénateur a souligné que la coopération à grande échelle de l’automne dernier avait été confirmée par un nouveau plan sur cinq ans. «En mars 2018, un plan directeur a été signé pour élargir le système de relations, y compris en ce qui concerne le territoire de la région de Sakhaline. Et c’était également très important, car le plan directeur avait été signé lors de la visite du Président Vladimir Poutine au Japon en décembre 2016. »Selon le sénateur, trois domaines principaux ont été identifiés dans le gouvernement régional avec le soutien de la partie japonaise. , qui permettent une gazéification à plus grande échelle de la région de Sakhaline. «Et c’est ce que ressentiront les habitants de la région dans un avenir très proche. Cela sera en corrélation avec la contribution de la partie japonaise à l’agenda économique de notre région. La région de Sakhaline est caractérisée par une pratique particulière des relations, mais nous comprenons également que des références cohérentes et compréhensibles, raisonnables, probablement, à la nécessité de conclure un traité de paix, ne peuvent, à mon avis, faire obstacle au grand travail attendu des partenaires japonais en Russie “. Le président du traité INF, le ministre des Affaires étrangères de Russie (1998-2004), Igor Ivanov, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Russie, Toyohisa Kodzuki, le président et directeur général de l’Institut japonais, ont également pris la parole en séance plénière. mûriers relations internationales Kenichiro Sasae, président de l’Association japonaise des membres du Parlement pour l’amitié avec la Russie, Ichiro Aisawa, coordinateur du groupe parlementaire pour les relations avec le Parlement du Japon Evgueni Shulepov.

