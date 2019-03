French News: Dans le territoire de Krasnodar, l’électricité rétablie

Source: Ministère russe de l’énergie

Le 5 mars, à 16 h 32, à la sous-station 220 kV de Kirillovskaya (une branche de FGC UES PJSC – MES Yuga), les premier et second systèmes de bus 110 kV ont été déconnectés en raison d’une protection de bus différentielle: les sous-stations 110 kV ont été mises hors tension: 9; TP – 520. Raison: dommage à la phase “C” de l’interrupteur MV 110 kV (type MKP-110, année de fabrication – 1976) du transformateur T-3 avec décharge d’huile et incendie. En outre endommagé par des éclats: phase «C» MV VL 110 «Tunnelnaya» et phases «A» et «C» MV 110 kV du transformateur T-4. L’allumage a été supprimé par le personnel de la sous-station, les pompiers de l’EMERCOM de Russie n’étant pas éteints. consommateurs domestiques de Novorossiisk (environ 90 500 personnes); entreprises de l’industrie locale. La puissance des consommateurs déconnectés est de 94 MW, la température de l’air extérieur de 10 ° C. La sous-station de Kirilovskaya 220 kV a été testée avec succès et mise en service à 1 SS 110 kV à 17-10. Une tension de 17 à 29 consommateurs a été appliquée. Les connexions 18-38 incluent toutes les connexions SSh de 110 kV (à l’exception du transformateur T-3), tous les consommateurs sont sous tension, sous le contrôle spécial du ministère de l’Énergie de la Russie et de la Commission gouvernementale pour l’assurance de la sécurité de l’électricité (siège fédéral). Yuga “branche” MES Sud ” – une division distincte de FGC UES, PJSC. Créé en 2002. Le siège social est situé à Zheleznovodsk (territoire de Stavropol, district fédéral du Sud), ses principales activités sont les suivantes: transport d’énergie électrique (EE) par le biais de réseaux principaux; raccordement technologique aux réseaux électriques; gestion opérationnelle et technologique des installations de réseau électrique; exploitation, réparation, rééquipement technique, reconstruction et développement du complexe énergétique. Régions d’activité: République d’Adyguée, République de Kalmoukie, Territoire de Krasnodar, région de Rostov (district fédéral du Sud); République du Daghestan, République d’Ingouchie, République de Kabardino-Balkarie, République de Karachay-Cherkess, République d’Ossétie du Nord-Alanie, République de Tchétchénie, Territoire de Stavropol (SKFO), 11 territoires constitutifs de la Fédération de Russie, d’une superficie totale de 440 mètres carrés. km avec une population de 19 millions d’habitants.

MIL OSI