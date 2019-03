French News: Dans le territoire de Primorsky, des travaux sont en cours pour rétablir l’alimentation électrique.

Source: Ministère russe de l’énergie

Le 5 mars, à 19 h 36, l’action de la coupure instantanée du courant a été déconnectée par la ligne à 110 kV Beregovaya 1 – Promyslovka (SDC PJSC DEC – DRSK JSC, du groupe RusHydro PJSC) avec un APV infructueux. du disjoncteur de 110 kV de la phase “A” du transformateur T-1 du poste d’abonné Promyslovka à 110 kV avec allumage et décharge d’huile en direction du premier système de bus (école) 110 kV. Les services d’incendie de l’EMERCOM de Russie ont été appelés. KV “Promyslovka – S-55” et 110 kV OHTL “Obyslovka – 178F”. La sous-station 110 kV “Promys” a été mise hors tension intelligemment. »Sans alimentation électrique: une partie des consommateurs résidentiels de Fokino (environ 25 500 personnes); entreprises de l’industrie locale. La puissance des consommateurs déconnectés est de 10 MW et la température de l’air extérieur est de -1 ° C. Des travaux de récupération d’urgence seront effectués.

