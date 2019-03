French News: DOCUP sur l’impôt foncier sur la bonne voie

Source: La gauche “L’impôt foncier doit être supporté par les propriétaires immobiliers et non par les locataires. Je suis ravi que cette demande soit maintenant également soutenue par le groupe parlementaire SPD “, explique Jörg Cezanne, membre du groupe DIE LINKE à la commission des finances, dans le but de faire la une de la nouvelle taxe foncière, selon le directeur parlementaire du groupe parlementaire SPD Carsten Schneider a déclaré que la redevance devrait être supportée uniquement par le propriétaire à l’avenir. Cézanne poursuit: “Lorsque les propriétaires exploitent déjà les augmentations de loyer maximales légalement autorisées, la suppression de la capacité de remboursement soulagerait directement les locataires. Parce que des augmentations supplémentaires des loyers pour passer à travers la taxe foncière ne serait pas possible. Cela soulagerait les locataires des zones métropolitaines, où les propriétaires augmentent déjà les loyers dans les limites autorisées par la loi. Dans la réalisation de ce projet, nous coopérerons volontiers avec le SPD au sens des locataires. Ensemble, nous pouvons montrer que la politique de gauche est possible et efficace. “

