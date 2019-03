French News: ETF: les marchés émergents convaincus

Source: Boerse Frankfurt5. Mars 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Alors que les ETF surveillant les indices des marchés émergents sont en forte demande, les actions des marchés développés manquent de direction. L’élan sur les marchés boursiers en Europe et aux États-Unis a disparu, et l’annonce de “progrès substantiels” dans le différend commercial américano-chinois n’a pas changé la donne. Le DAX est à nouveau passé sous la barre des 11 600 points, le Dow Jones a clôturé hier à 25 880 compteurs. Toutefois, le DAX affiche toujours un avantage de 11% depuis le creux de décembre, le Dow Jones même à 19%. Le volume des échanges de l’ETF est moyen à bon “Après le mois de février, nos ventes ont repris”, explique Oliver Kilian d’Unicredit. “Les gens sont de retour.” Andreas Bartels de Commerzbank a rapporté 39 200 transactions au cours de la semaine écoulée, ce qui est à peu près la moyenne. Le Brexit toujours d’actualité Alors que Kilian trouve un excédent d’acheteur sur les actions européennes (WKN 593395, A2H59L, DBX1ET) et un excédent de ventes sur les actions américaines (WKN A0YEDG, DBX0F2), Bartels présente une image équilibrée du S & P 500 et des sorties. des FNB DAX. Les clients IMC ont cédé Euro Stoxx et DAX et parié sur les ETF S & P 500. IMC continuera à acheter des actions suisses (WKN A1JB69, A1W7EG), comme le note Rick van Leeuwen.

Le thème du Brexit continue de générer des ventes élevées. “Les ETF FTSE sont beaucoup échangés dans les deux sens”, déclare Bartels. Les ETF cartographiant le MSCI Europe ex UK suscitent également beaucoup d’intérêt. Van Leeuwen rapporte que les FNB FTSE 100 sont passés à des FTSE 250 avec des actions de petites et moyennes entreprises. Des FNB à forte volatilité avec de bons antécédents Kilian a également réalisé de bonnes ventes avec la volatilité minimale mondiale iShares Edge MSCI (WKN A1J781). Les bénéfices semblent avoir été pris: l’ETF a augmenté de 9,4% depuis le début de l’année et peut afficher des rendements annuels substantiels de 8,1% et 13,3% respectivement pour les trois et cinq dernières années. L’objectif des FNB à volatilité minimale: réduire les fluctuations d’une large exposition au marché boursier. La raison du succès de cette stratégie de facteurs est la soi-disant “anomalie à faible volatilité”, qui est également bien documentée. Apparemment, en moyenne, les investisseurs sont prêts à payer davantage pour des actions volatiles et risquées, peut-être parce qu’ils recherchent le prochain Google ou Amazon. Les stocks fluctuants, en revanche, sont moins chers – sur une moyenne à long terme. Le marché boursier chinois en hausse de 34% et plus Bien sur la liste des produits d’épicerie, les actions des marchés émergents demeurent. “Nous observons cette tendance depuis plusieurs semaines”, explique Bartels. Les investisseurs ont utilisé des indices larges tels que le MSCI Emerging Markets, mais également des pays individuels tels que le Brésil ou la Chine. Le MSCI Emerging Markets a fortement rebondi cette année après avoir subi de lourdes pertes en 2018, et le SPDR MSCI Emerging Markets (WKN A1JJTE), par exemple, de 10,6%. Les ETF qui suivent l’indice boursier chinois CSI 300, tel que le swap Xtracker CSI300 (WKN DBX0M2), ont même progressé de près de 34% depuis le début de l’année. Cela compense presque la lourde perte de 2018. Demande solide et à rendement élevé Dans le secteur obligataire, les investisseurs privilégient actuellement les obligations d’État européennes et se séparent des titres du Trésor américain, comme l’a observé Kilian. Par exemple, on achèterait des obligations d’État allemandes (WKN DBX0KA) ou espagnoles (WKN A1JXZK), des obligations américaines à court terme (WKN A0J202) et à long terme (WKN A0LGP4). Les clients de Commerzbank sont actuellement favorisés par les ETF du marché monétaire ou proches du marché monétaire tels que le Xtrackers II EUR Overnight Taux Swap (WKN DBX0AN), ainsi que les obligations de sociétés à rendement élevé libellées en dollars américains telles que les obligations de sociétés à rendement élevé iShares USD ). de: Anna-Maria Borse5. Mars 2019, © Deutsche Börse AG

MIL OSI