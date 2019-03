French News: Gazprom Transgaz Yugorsk et Gazprom Transgaz Iekaterinbourg – vainqueurs des Jeux d’hiver du PJSC Gazprom

Source: Gazprom en russe

À Yekaterinbourg, dans le palais des sports d’équipe «Uralochka», une cérémonie de clôture solennelle des Jeux olympiques d’hiver de PJSC Gazprom a été félicitée par le vice-président du conseil d’administration du PJSC, Les athlètes de Gazprom transgaz Yugorsk, deuxième – OOO Gazprom transgaz Iekaterinbourg, troisième – OOO Gazprom trans, ont remporté la première place parmi les équipes adultes. sgaz Tomsk. »Dans le championnat des enfants, l’équipe a été reconnue comme l’équipe de Gazprom Transgaz Iekaterinburg. La deuxième place a été remportée par de jeunes athlètes de Gazprom Transgaz Tomsk LLC, la troisième – de Gazprom Transgaz Yugorsk LLC. «Les participants aux Jeux ont une nouvelle fois démontré que des personnes fortes, énergiques et confiantes travaillent dans notre entreprise. La jeunesse prometteuse grandit. Avec une telle équipe, nous allons résoudre toutes les tâches auxquelles Gazprom est confronté », a déclaré Sergey Khomyakov.

Référence: Les jeux d’hiver et d’été du PJSC Gazprom se tiennent depuis 1996. Parmi les principaux objectifs de l’organisation Spartakiad figurent la vulgarisation d’un mode de vie sain, l’échange d’expériences dans le domaine de la culture physique et du sport de masse, la préservation des traditions sportives.Les événements ont lieu dans les régions où il existe des filiales. Les participants aux Jeux sont des employés de filiales et d’organisations de Gazprom, ainsi que des enfants participant aux activités sportives des filiales et des organisations de la société. Les membres des équipes nationales russes, les participants aux compétitions de zone, aux championnats officiels et aux championnats de la Fédération de Russie, aux championnats et aux championnats d’Europe, du monde et aux Jeux olympiques ne sont pas autorisés à concourir.

