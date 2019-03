French News: Idéaliste à l’Elysée

Source: La gauche “Le texte de Macron réaffirme le manque d’idées des élites de l’UE face aux multiples crises de l’Union européenne. Outre la prose fleurie, les ambitions impériales habituelles sont présentées comme des solutions: armement, forclusion et intensification de la concurrence “, explique Andrej Hunko, porte-parole politique européen de DIE LINKE, dans la lettre du président français Emmanuel Macron aux citoyens européens. Hunko a ajouté: “Macron est opposé aux tendances à la renationalisation dans de nombreux États membres. En fermant les frontières extérieures et en augmentant les dépenses militaires, il souhaite que l’Union européenne reste unie et qu’elle soit en mesure de jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. Parce que l’Europe – c’est-à-dire l’UE – n’est pas un pouvoir de seconde classe ». Sa lettre insuffle l’esprit de confrontation et non la coopération internationale: le fait que Macron ait évoqué les “valeurs européennes” est doublement malhonnête. La semaine dernière, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a réprimandé la France pour sa répression brutale du soulèvement des Yellowwell. Plus de 2 000 personnes ont été blessées et plus de 12 000 balles en caoutchouc ont été tirées. Et aujourd’hui encore, Macron souhaite s’exprimer devant un nouveau corpus d’agences de renseignement européennes, qui s’opposent par définition au contrôle démocratique. Des structures telles que les Nations Unies, l’OSCE et le Conseil de l’Europe. Il ferait jusqu’ici plus que ce qu’il a choisi jusqu’à présent de revendiquer comme une justice de «projet de paix». Malheureusement, les propositions de Macron vont encore une fois dans l’autre sens. “

MIL OSI