French News: Julia Klöckner: “Nous pleurons Dieter Ziegler”

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, ministre fédérale de l’Agriculture de la Rhénanie-Palatinat, décédée:

“Avec Dieter Ziegler, nous perdons un politicien plein d’attitude et de courage, prêt à s’attaquer même à des tâches difficiles. Il a apporté dans ses bureaux ses connaissances pratiques en tant que viticulteur qualifié et a laissé une empreinte dans la politique agricole de Rhénanie-Palatinat. Je me souviens volontiers de nos réunions et discussions caractérisées par le sérieux, mais toujours aussi par l’humour nécessaire. Dieter Ziegler traversait la Rhénanie-Palatinat – tangible, pragmatique, cordial. Dans ma tête, je suis avec sa famille et ses proches. “

