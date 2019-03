Source: Russie – Bureau du procureur général

La Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, sur appel d’une mère de nombreux enfants de Barnaoul, a vérifié la constitutionnalité de l’article 402 du Code des impôts de la Fédération de Russie. Le requérant estimait que la norme contestée était contraire à la partie 2 de l’article 6 de la Constitution de la Fédération de Russie, selon laquelle tous les citoyens ont des devoirs égaux. Selon la norme contestée, d’ici au 1er janvier 2020, toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie doivent fixer une date à partir de laquelle le calcul de l’impôt sur la propriété valeur cadastrale de l’immobilier. Si une telle décision n’est pas prise, la taxe est calculée sur la base de la valeur d’inventaire de la propriété.Le requérant, qui a trois jeunes enfants à charge, est propriétaire d’une maison dans le village de Khonya, près de Barnaul, depuis 2013. En 2016, elle a dû acquitter une taxe foncière d’un montant de 47 572 roubles. La taxe a été calculée sur la base de la valeur d’inventaire de la maison en utilisant une fourchette de taux d’imposition élevée. Réaliser le recalcul de la femme fiscale a échoué. Les tribunaux n’ont pas trouvé de motif, le territoire de l’Altaï n’ayant pas pris de décision quant à la détermination de l’assiette fiscale sur la base de la valeur cadastrale des objets immobiliers. Le requérant a estimé que les principes constitutionnels d’égalité, d’équité et de proportionnalité étaient violés. Ayant examiné l’affaire, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, souscrivant à la position du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, Je savais que les paragraphes 1 et 2 de l’article 402 du Code fiscal de la Fédération de Russie ne sont pas contraires à la Constitution russe. Elles n’excluent pas le droit du contribuable d’exiger individuellement, pour le calcul de la taxe foncière des particuliers, l’utilisation d’informations relatives à la valeur cadastrale (marchande) de cette propriété et au montant approprié du taux de la taxe lorsque le montant de la taxe calculé par l’autorité fiscale de la valeur d’inventaire de cette propriété, dépasse de manière significative le montant de la taxe, calculé sur la base de sa valeur cadastrale. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 402 du Code des impôts de la Fédération de Russie, les citoyens ont une interprétation différente de leur sens constitutionnel et juridique, tels qu’ils sont énoncés dans la résolution de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, qui sont susceptibles de révision. Service de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” sur: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI