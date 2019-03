French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas à la suite du décès de son prédécesseur, le Dr Klaus Kinkel

Source: Auswärtiges AmtLa mort de Klaus Kinkel nous laisse dans une profonde tristesse. Il a façonné la politique étrangère allemande à une époque de bouleversement politique mondial, dans laquelle l’Allemagne souveraine réunifiée était confrontée à de nouveaux défis majeurs: les conflits dans les Balkans occidentaux, les premiers déploiements étrangers de la Bundeswehr, la transformation de l’Europe centrale et orientale, le Traité de Maastricht. Klaus Kinkel a beaucoup contribué au fait que cette Allemagne réunifiée a trouvé sa place dans le monde, vit dans la paix et le respect avec ses voisins. Le ministère des Affaires étrangères est toujours déterminé par le mandat de Kinkel. Avec la création du Département Europe et du Département des Nations Unies, il a relancé le Bureau des nouveaux défis. La création du siège des Nations Unies à Bonn reste également liée au nom de Klaus Kinkel, qui a confirmé ses convictions même dans des moments difficiles. Il avait une attitude et restait toujours fidèle à ses valeurs fondamentales. Il représentait une Allemagne cosmopolite et libérale, profondément ancrée dans la communauté internationale, avec qui je partage les préoccupations de sa famille, ses amis et ses compagnons. Je leur souhaite de la force et du réconfort en ces heures, Klaus Kinkel sera à nous et l’Allemagne nous manquera.

MIL OSI