French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki: Nous avons préparé les Cinq Nouveaux pour tous les Polonais

Source: Président de la Pologne en polonais

1 de 14 Le Premier ministre Mateusz Morawiecki pose pour la photo avec les ambassadeurs des programmes.

En regardant nos nouveaux points de programme, il y a une stratégie, une pensée et un plan derrière elle. C’est notre saut dans la modernité que nous voulons et que nous offrons à tous les Polonais. Les nouveaux Cinq sont censés atteindre cet objectif et notre crédibilité est le fondement de la mise en œuvre – a déclaré le Premier ministre, qui a présenté la manière et le moment de la mise en œuvre des propositions individuelles. Il a également souligné que la voie à suivre pour mettre en œuvre les principaux objectifs de développement et de civilisation ultérieurs est spécifiquement définie. Le Premier ministre a estimé que ces nouvelles propositions constituaient une certaine continuité, une stratégie, et que les propositions qui les composent répondent aux besoins des Polonais à différentes étapes de leur vie.

Le chef du gouvernement a souligné que l’ensemble du programme coûterait environ 40 milliards de zlotys. Il a également assuré que le gouvernement disposait de fonds pour tous les projets sociaux, de développement, de civilisation et économiques importants générés par des revenus supplémentaires provenant de la TVA et du CIT, ainsi que par la réduction de la zone grise.Les moyens doivent être des ressources, de la détermination, de la volonté et enfin de la crédibilité pour atteindre les objectifs fixés. Notre gouvernement remplit ces cinq conditions clés. Je pense qu’avec ce nouveau groupe, nous allons créer la Pologne de nos rêves, a résumé le Premier ministre Mateusz Morawiecki, à l’issue de laquelle il a remis des “feuilles de route” symboliques aux bénéficiaires des “Cinq”.

MIL OSI