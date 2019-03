French News: Limiter la contrainte de travail

Source: Die Linke “Les employés profitent avant tout des horaires de travail flexibles sans fonction de protection”, commente Susanne Ferschl, vice-présidente du groupe DIE LINKE, à propos de l’étude réalisée par la Fondation Hans Böckler sur les effets du bureau à domicile et des horaires de travail flexibles. Ferschl a ajouté: “Une autre étude montre clairement qu’une plus grande flexibilité des horaires de travail entraîne souvent davantage d’heures supplémentaires. Confronté à plus de deux milliards d’heures supplémentaires en 2017, il est extrêmement négligent de vouloir maintenant assouplir les lois sur la protection des employés. J’appelle la Grande Coalition à abandonner son cours précédent sur la flexibilisation du temps de travail. La loi sur la durée du travail laisse déjà une marge de manœuvre suffisante aujourd’hui. L’abolition exigée de la durée maximale journalière de travail ainsi que la réduction des périodes de repos légal est une atteinte au droit du travail et vous rend malade. Pour éviter les heures supplémentaires au bureau à domicile, nous n’avons pas besoin de moins, mais de plus de documentation. DIE LINKE réclame plus de protection et de réglementation pour des conditions de travail sûres et sûres, ainsi qu’une redistribution du temps de travail. Nous travaillons à réduire le temps de travail maximum hebdomadaire à 40 heures. Afin d’éviter une réduction du temps de travail hebdomadaire entraînant un compactage du travail, des droits de participation des conseils d’entreprise et des conseils du personnel en matière d’évaluation du personnel doivent être introduits. Afin de protéger efficacement les femmes contre le «piège à temps partiel» en particulier, nous avons besoin d’un droit de retour réel à temps plein et à temps partiel pour tous les employés. “

