Le sénateur a pris la parole lors de la première lecture par la Douma d’État du projet de loi sur les amendements à la loi fédérale sur l’éducation dans la Fédération de Russie.

Viktor Kress Kress KressVictor Melkhiorovich, président suppléant du Comité du Conseil de la Fédération pour la science, l’éducation et la culture de l’organe exécutif de la région de Tomsk a participé à la première lecture du projet de loi sur les modifications de la loi fédérale sur l’éducation dans la Fédération de Russie. Les auteurs du projet de loi sont Valentina Matvienko, Présidente du Conseil de la fédération, Valentina Matvienko, Matvienko, représentante du pouvoir exécutif de Saint-Pétersbourg et vice-présidente du Conseil de la fédération, Ilyas Umakhanov, Umakhanov et Ilyas Magomed-Salamovich, représentant du gouvernement de la République de Daxoghan (République). , éducation et culture Zinaida Dragunkin, Dragunkin Zinaida Fedorov Sénateur Vladimir Beketov, représentant de l’organe législatif (représentant) de la ville de Moscou, Vladimir Beketov, représentant de l’organe législatif (représentant) du territoire de Krasnar, Alexander Vayn, Alexander Vaynberg, responsable de la mise en place du système (en tant qu’organisme officiel) de la région du Krasnar, Alexander Vayn, Alexander Vaynberg organe représentatif de l’état puissance constante, région de Leningrad, Viktor Kress, Lily Gumerova GumerovaLiliya Salavatovnapredstavitel de l’organe exécutif de la République de Bachkirie, Valery Markov, MarkovValery Petrovichpredstavitel le corps législatif (représentatif) du pouvoir d’Etat de la République de Komi, Igor Morozov, MorozovIgor Nikolaevichpredstavitel l’organe législatif (représentant) de la région de Riazan Valery Kulikov, KulikovValery Vladimirovich, le représentant de l’artiste e autorité de l’Etat de la ville de Sébastopol, Igor Chernyshenko, ChernyshenkoIgor Konstantinovichpredstavitel l’organe exécutif du pouvoir d’Etat de la région de Mourmansk et Sergey Rybakov, RybakovSergey Evgenevichpredstavitel l’organe législatif (représentant) de la région de Vladimir Iraida Tikhonov TihonovaIraida Yurevnapredstavitel de l’organe exécutif de la région de Lipetsk et Leonid Tyagachev TyagachevLeonid Vasilyevich représentant du législateur e (représentatif) du pouvoir d’Etat de la région de Rostov – pendant la durée de leur mandat des membres du Conseil de la Fédération.

Dans son discours, Victor Kress a noté que le document avait été élaboré de manière à garantir une pratique uniforme de l’application des dispositions de la loi fédérale sur l’éducation dans la Fédération de Russie dans l’exercice d’activités d’enseignement autorisées par des organismes autorisés.

Le document a été élaboré pour assurer une pratique uniforme d’application des dispositions de la loi fédérale

Le projet de loi vise également à prévenir les violations des droits des organisations menant des activités éducatives dans plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie, a ajouté le sénateur, proposant à cet égard de clarifier les modifications apportées à l’article 91 de la loi fédérale. “En particulier, le projet de loi établit que les activités éducatives dans la branche d’une organisation qui la réalise sont autorisées par l’autorité de l’Etat de la Fédération de Russie, sous réserve de l’exercice des pouvoirs délégués dans le domaine de l’éducation dans lequel se trouve cette branche”, a déclaré Victor Kress. il est précisé que si le preneur de licence a l’intention de mener des activités éducatives sur le site de la succursale de l’organisation qui exerce ces activités sur le territoire Rhee un autre sujet de la Fédération de Russie, une demande distincte pour un permis est délivré comme ci-dessus par l’autorité concédante », – at-il dit senator.Gosudarstvennaya Douma a adopté le projet de loi en première lecture. La vice-présidente du Comité de l’éducation et de la science de la Douma d’Etat, Larisa Tutova, a apporté un soutien conceptuel au document, soulignant la nécessité de le finaliser pour la deuxième lecture.

