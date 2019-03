French News: Ministère fédéral des Affaires étrangères à la réunion du sous-groupe de travail sur la non-prolifération des armes de masse et du contrôle des armes du groupe de haut niveau germano-russe sur la politique de sécurité

À Berlin, le 5 mars, sous la présidence du commissaire adjoint du gouvernement fédéral chargé du désarmement et du contrôle des armements, Rüdiger Bohn, et Vladimir Yermakov, chef de la division de la non-prolifération et du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères, se sont réunis pour une séance sur le sous-groupe “TNP” sur la non-prolifération et le contrôle des armements. Un groupe de haut niveau germano-russe sur la politique de sécurité (HAGS) a réuni des représentants d’organismes des gouvernements allemand et russe, qui ont permis un échange de vues approfondi sur un large éventail de questions relatives à la maîtrise des armements, au désarmement et à la non-prolifération, notamment. Traité INF, à la Conférence de Berlin sur le désarmement, le 15 mars 2019, sur les nouvelles technologies de missiles, sur le défense antimissile, sur le problème de la prévention d’une course aux armements dans l’espace, sur les systèmes d’armement pleinement autonomes, sur le renforcement du plan de non-prolifération nucléaire les traités, la mise en œuvre de l’accord avec l’Iran, le JCPoA, le dialogue structuré au sein de l’OSCE, le document de Vienne, la convention sur l’interdiction des armes chimiques et des cyber problèmes, ce qui a confirmé la volonté de poursuivre les travaux constructifs au sein de la HAGS.

MIL OSI