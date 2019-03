French News: Nouvelles récompenses russes à l’hiver Universiade-2019

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes avec les médailles de l’Universiade d’hiver et leur souhaite de nouvelles réalisations sportives!

Selon les résultats de trois jours de compétition, l’équipe nationale russe conserve son leadership dans la compétition par équipe avec 11 médailles d’or, 15 médailles d’argent et 13 médailles de bronze. La deuxième place est l’équipe de la République de Corée (3-1-1), la troisième est l’équipe suisse (2-2-1).

Les médaillés de bronze ont été le skieur Nikita Alekhin (super-combiné), les planchistes Dmitry Sarsembayev et Natalia Soboleva (slalom géant parallèle) et le court-coureur Konstantin Ivliev (500 m).

«Argent» dans l’actif du skieur Anton Endzhievsky dans une super combinaison, la planchiste Milena Bykova dans le slalom géant parallèle, la joueuse de courte randonnée Ekaterina Efremenkova à 500 m et Vladislav Kiselev en orientation sur skis.

Les médailles d’or ont amené Sergei Gorlanov et Marina Vyatkina à la course d’orientation dans la discipline de la «course à la poursuite».

Aujourd’hui, le 5 mars à Krasnoïarsk, à la XXIXe Universiade mondiale d’hiver, sept séries de médailles ont été disputées. Les Russes ont reconstitué les actifs de l’équipe avec 10 médailles: deux or, quatre argent et quatre bronze.