French News: O. Tsepkin: Le développement de l’industrie devrait être considéré en relation étroite avec la protection de la nature et la santé des citoyens.

Le sénateur a participé à la réunion de l’Union des industriels et entrepreneurs de la région de Tcheliabinsk.

Représentant au Conseil de la Fédération de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Tcheliabinsk Oleg Tsepkin Tsepkin Oleg Vladimirovich représentant de l’organe législatif (représentant) de la région de Tcheliabinsk lors d’un voyage dans la région a participé à une réunion de l’Union régionale des industriels et entrepreneurs.

L’événement a abordé les problèmes d’équilibre entre l’économie et l’environnement. Une discussion active a porté sur l’accomplissement des tâches dans le cadre de la mise en œuvre du projet national «Écologie».

L’écologie et l’économie ne sont plus des entités mutuellement exclusives.

Le sénateur Oleg Tsepkin a fait remarquer que nous discutions de problèmes systémiques qui concernent non seulement la région de Tcheliabinsk, mais également la Russie dans son ensemble. “L’écologie et l’économie ne sont pas mutuellement exclusives depuis longtemps”, estime le sénateur. Selon lui, les représentants d’entreprises et les autorités devraient envisager le développement de l’industrie en liaison étroite avec les tâches de protection de l’environnement et de la santé publique. de soutenir des mesures visant à réduire les émissions nocives dans l’atmosphère et de passer à un système de quotas d’émission. Les dirigeants d’un certain nombre de sociétés ont décrit les activités pertinentes menées sur le site et discuté de la question de la diversification de la production du complexe militaro-industriel.

