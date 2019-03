French News: Résultats 2018: activités de conception, internationales et marketing

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # le plus important 03/05/2019 20:10: Résultats de 2018: activités de conception, internationales et marketing Le concepteur principal de NPO Energomash, Peter Levochkin, a indiqué qu’en 2018, le bureau de conception de l’entreprise, en collaboration avec la succursale de Volga, préparait et mettait à niveau le moteur RN Soyouz – ” tests des moteurs des premier et deuxième étages pour confirmer leurs performances avec le nouveau carburant; en 2019, il est prévu de fabriquer le premier lot de moteurs pour les essais de conception en vol », a déclaré Peter Levochkin. En 2018, les spécialistes du bureau d’études ont poursuivi leurs travaux pour améliorer la fiabilité des moteurs de fusée.Le concepteur en chef de NPO Energomash a souligné que, selon le concept de développement de lanceurs lancés dans la Fédération de Russie, élaboré par la Roskosmos State Corporation, les moteurs de développement de NPO Energomash sont au cœur des lanceurs – ” Non seulement la reconnaissance de nos mérites, mais aussi la responsabilité colossale de chaque spécialiste impliqué dans le développement et la fabrication de LRE », a ajouté Pyotr Levochkin. «Lors de la création de moteurs de fusée pour la première fois dans l’industrie, le problème de la transition vers la conception numérique est en cours de résolution. Cela est nécessaire pour accroître la compétitivité de NPO Energomash dans le développement de nouveaux diététistes, en réduisant le volume des tests de développement et en réduisant les délais et les coûts de développement », a déclaré le concepteur en chef. ses épreuves. En 2019, il est prévu d’installer le système dans le complexe de recherche de l’entreprise. De plus, le centre de recherche scientifique de l’association scientifique et de production NPO Energomash travaille sur la modélisation mathématique des processus LRE et il est prévu de poursuivre ce travail en 2019. Dans le cadre des projets PCF et PLM, un programme décrivant de manière exhaustive tous les processus LRE est fourni.Les travaux sur l’étude de l’utilisation de matériaux composites dans les moteurs de fusée se poursuivent et, en 2018, NPO Energomash a achevé le cycle de test d’une chambre avec une tuyère en composite non refroidie. En résumé, Peter Levochkin a déclaré en 2018 année, le service d’essais en vol de NPO Energomash, en collaboration avec les succursales de Privolzhsky et de Kama, a réalisé la préparation de systèmes de propulsion de fusée à propergol liquide pour des lancements depuis des cosmodromes en Russie, au Kazakhstan, aux États-Unis et en Guyane française, ce qui représente environ 20% le volume ovogo démarre et environ 80% des mises en chantier au sein de la Fédération de Russie. “Les commentaires sur le fonctionnement du moteur en vol ne sont pas fixes.” Au total, en 2018, NPO Energomash a réalisé 31 projets de recherche et développement. Tous les plans de recherche sont terminés et les travaux sont en cours pour mettre en œuvre le projet PLM Activités internationales et marketing: Dmitry Pakhomov, directeur général adjoint pour le développement stratégique, l’innovation et le marketing, a présenté les principales tendances technologiques qui se poursuivront sur le marché spatial mondial jusqu’en 2030. La tendance principale sur les marchés extérieurs et intérieurs sera donc la réduction du coût de développement de nouvelles LV et du prix des services de lancement. La croissance du marché mondial des espaces accessibles d’ici 2030 sera principalement due à l’expansion du secteur des services de communications par satellite et de géo-information, notamment à la demande de technologies à large bande, d’Internet des objets, de services en nuage et d’informatique cognitive pour l’analyse Big Data. Le segment des services de lancement le plus rentable jusqu’en 2030 sera le segment de lancement des satellites de communications, de navigation et de météorologie pesant entre 3 et 6 tonnes pour les classes moyenne et lourde. Selon Dmitry Pakhomov, en 2018, les travaux sur la coopération internationale ne se sont pas arrêtés. Des négociations ont été menées avec des clients potentiels d’Argentine, du Brésil, de Corée du Sud, d’Inde et de Turquie, ainsi qu’avec la société S7 KTS, ainsi qu’un autre projet important de son secteur d’activité: Dmitry Pakhomov, qui a mis en place la création d’un accélérateur d’activités pour ISRD et NPO Energomash, qui comprend la recherche. soutenir le développement d’idées commerciales innovantes. Trois domaines ont été identifiés: la construction de moteurs, l’industrie 4.0, les produits civils. En résumant son discours, Dmitry Pakhomov a souligné que toutes les tâches définies en 2018 dans son domaine d’activité étaient pleinement accomplies.

