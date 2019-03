French News: Selon les documents de l’inspection du Bureau du Procureur général de Russie, une affaire pénale concernant l’importation illégale aurait été ouverte afin de vendre du matériel médical non enregistré d’une valeur supérieure à 1,5 million de roubles.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Dans la région de responsabilité de la douane de Pskov de l’administration des douanes du Nord-Ouest, sous le régime douanier, la mise à la consommation nationale comprend 38 ascenseurs électriques mobiles de rééducation étrangers d’un coût total de plus de 1,5 million de roubles, avec exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, constituant le matériel médical le plus important . Dans le même temps, selon le Service fédéral de surveillance dans le secteur de la santé, les informations relatives aux dispositifs médicaux importés d’une charge maximale de 125 kg et jusqu’à 250 kg ne sont pas disponibles dans le registre national des équipements médicaux correspondant, et la validité des certificats d’enregistrement délivrés par le Service s’applique uniquement à: 150 kg.Selon les résultats de l’examen des documents visés au paragraphe 2 de la deuxième partie de l’article 37 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, le service d’enquête de Pskov m Transports du Département des enquêtes du Nord-Ouest du transport de la commission d’enquête de la Fédération de Russie du 27 Février 2019 et a lancé une procédure pénale au motif de la criminalité en vertu de la partie 1 de l’article 238.1 du Code pénal de la Fédération de Russie. Au cours de l’enquête, le contrôle de l’ensemble. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI