French News: Sergey Menshikov est nommé chef du département 307 PJSC Gazprom

Parution le 5 mars 2019, 17h05

Depuis le 2 avril 2019, Sergey Menshikov a été nommé chef du département 307 PJSC Gazprom.

Sergey Menshikov est né en 1968 à Grozny. Il est diplômé de l’Institut du pétrole de Grozny avec un diplôme en «Machines et équipements pour les champs de pétrole et de gaz», l’Université russe du pétrole et du gaz nommée d’après I.M. Gubkina avec l’attribution d’une qualification supplémentaire “responsable d’une entreprise pétrolière et gazière”. Candidat en sciences économiques, il travaille depuis près de 25 ans dans la structure de Gazprom et, de 1994 à 2001, il est passé du mécanicien de compresseurs technologiques au mécanicien en chef du service de réparation mécanique de la direction de la production de gaz de Stavropol, Kavkaztransgaz. Service de production de gazoducs de Kavkaztransgaz: En 2007-2008, chef du service de production pour l’exploitation des stations de surpression et des stations de refroidissement du gaz, puis Ingénieur – Premier directeur général adjoint de Gazprom Dobycha Nadym, Directeur général de Gazprom Dobycha Nadym en 2008-2019, Igor Melnikov a été élu directeur général de Gazprom Dobycha Nadym, occupant précédemment le poste d’ingénieur en chef – Premier vice-général administrateurs de cette société.

Référence LLC Gazprom dobycha Nadym est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Les principaux domaines d’activité: extraction, préparation de gaz et condensats de gaz. Elle produit dans les champs de Medvezhye, Yubileiny, Yamsoveyskoye et Bovanenkovskoye Détient une licence pour développer le champ Harasaveysk.

