French News: T. Kusayko: Les projets soumis au concours «Maman-entrepreneur» visent à améliorer la qualité de la vie

Tatyana Kusayko Kusayko Tatiana Alekseevna, représentante de l’organe législatif (représentant) de la région de Mourmansk dans le cadre des travaux menés dans la région, a pris part à la synthèse des résultats du projet éducatif fédéral visant à soutenir l’entrepreneuriat féminin. Mom-entrepreneur.

Lors de sa mise en œuvre, 26 résidents de la région ont reçu une formation gratuite sur les rudiments des affaires. Elles ont participé à des conférences et à des cours magistraux, élaboré leurs propres projets d’entreprise et reçu des recommandations personnelles d’entrepreneurs professionnels. À l’issue de la formation, un concours de projets d’entreprise a été organisé dans le cadre du I Forum international de la femme pour le cercle polaire arctique “Embrasser l’Arctique”. Les participants ont présenté leurs idées au jury composé de représentants du ministère du Développement de l’industrie et de l’entrepreneuriat de la région de Mourmansk, de la Société fédérale pour le développement des petites et moyennes entreprises, de la fondation caritative «Responsable du futur» et du Centre de soutien à l’entrepreneuriat de la région. . «Après avoir examiné les projets soumis au concours, je peux constater leur importance sociale. Ils visent essentiellement à améliorer la qualité de vie de la population. Je suis très heureux que nos femmes puissent combiner la maternité, les tâches ménagères, le travail, le sport et la création “, a déclaré la sénatrice. Dmitry Filippov, ministre de l’Industrie et du Développement de l’entrepreneuriat de la région de Mourmansk, a participé à l’événement.

