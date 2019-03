French News: V. Matvienko: Pour le développement décisif du pays, il faut des gestionnaires de nouvelle génération

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le projet offre de nombreuses possibilités aux jeunes d’aujourd’hui de réaliser leur potentiel, ce qui en fait crée de véritables ascenseurs sociaux, a déclaré le président du Conseil de la Fédération.

La Présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Ivanovna, représentante de l’organe exécutif du gouvernement de Saint-Pétersbourg, à la veille de la Journée internationale de la femme, a rencontré les participantes du concours «Leaders of Russia». différents domaines sont devenus une bonne tradition.

Voir aussi

«Une tâche nationale à grande échelle est en train d’être mise en œuvre dans notre pays – une avancée décisive dans le développement technologique, économique et social. Et pour sa mise en œuvre, nous avons bien sûr besoin de gestionnaires de nouvelle génération – créatifs, bien formés, possédant les méthodes les plus modernes – de la numérisation à la psychologie », a souligné Valentina Matvienko. réserve de personnel prometteuse. Un certain nombre de projets et de concours pour la croissance personnelle ont déjà été mis en œuvre avec succès, a rappelé le président du Conseil de la Fédération.

Le concours “Leaders of Russia” ouvre de nombreuses possibilités aux jeunes de réaliser leur potentiel

Selon elle, l’un des projets les plus réussis était le concours «Leaders of Russia». «Cela ouvre de nombreuses possibilités aux jeunes d’aujourd’hui de réaliser leur potentiel. Pas avec des mots, mais en fait, cela crée de véritables ascenseurs sociaux, apporte un soutien public aux gestionnaires débutants. »Valentina Matvienko a fait remarquer qu’il est aujourd’hui essentiel que les jeunes acquièrent une éducation complémentaire et améliorent leurs qualifications, mais ils ont également besoin des connaissances et des compétences qui peuvent être acquises que sur leur propre expérience, par essais et erreurs. «Afin de minimiser ces risques, ce projet prévoit la création d’une institution de mentorat. Je sais par expérience que les mentors ont eu une grande influence sur le reste de ma vie. J’ai donc décidé de devenir l’un des mentors de l’un des gagnants de ce concours l’année dernière. Ils peuvent compter en toute confiance sur mon attention et mon soutien “, a déclaré le chef de la FS. Valentina Matvienko a indiqué que cette année, pour la première fois, le projet” Leaders of Russia “était offert à nos compatriotes résidant à l’étranger. Et aujourd’hui, plus de 227 000 personnes de toutes les régions de la Russie et de 68 pays ont déjà participé au concours, a rappelé le président du Conseil de la Fédération, qui a annoncé que, selon les résultats du premier concours, environ 80 lauréats occupaient divers postes de direction dans des organes exécutifs et des sociétés d’État.

Beaucoup de femmes russes peuvent et doivent devenir de nouvelles dirigeantes.

Dans le même temps, le président du Conseil de la fédération a déploré que, dans la composition des lauréats et des finalistes de l’année dernière, la proportion de femmes ne dépasse pas quinze pour cent. D’après Rosstat, il y a plus de femmes dans notre pays que d’hommes. “De très nombreuses femmes russes avec un potentiel intellectuel élevé, un potentiel créatif élevé, un dévouement et une attitude responsable peuvent et doivent devenir de nouvelles dirigeantes”, a déclaré la directrice de la SF, Valentina Matvienko. Peu importe l’issue du concours, ses participantes sont déjà devenues gagnantes. «C’est ce qui rend le projet unique. Des personnes ayant déjà connu un succès professionnel sérieux y assistent. Et la concurrence, à son tour, offre une nouvelle opportunité pour votre croissance personnelle. Vous obtiendrez cette expérience qui, je suis sûr, vous aidera à réussir dans la vie “, a déclaré la Présidente du Conseil de la Fédération. La Présidente de la Chambre haute du Parlement a souligné que l’ensemble des femmes russes réalisent des résultats impressionnants dans divers domaines. Y compris ceux qui sont traditionnellement considérés comme masculins. Par exemple, la part des entreprises créées par des femmes dans l’industrie manufacturière est déjà supérieure à trente pour cent. «Nos compatriotes maîtrisent avec succès le domaine des technologies de l’information, ce qui est particulièrement important pour la transition vers l’économie numérique. Les femmes entrepreneures mettent en œuvre de nombreux programmes axés sur l’exportation et sont des leaders dans les projets transfrontaliers de commerce électronique. “Parmi les domaines les plus importants où les femmes sont en majorité, Valentina Matvienko a appelé les activités de bénévolat à vocation sociale.” Le Conseil de la fédération paye une attention particulière au renforcement du rôle des femmes dans la société. Grâce à notre appel au Président de la Russie en 2017, la stratégie d’action nationale pour les femmes a été approuvée. Je suis convaincu que sa mise en œuvre aura un impact positif sur le développement de notre pays », a déclaré la présidente du Conseil de la fédération, qui déploie des efforts considérables sur la scène internationale. Depuis 2015, le Forum des femmes eurasiennes a été organisé avec succès. L’année dernière, des représentants de 110 pays et de 27 organisations internationales y ont pris part. Valentina Matvienko a déclaré que le Conseil du Forum des femmes eurasiennes avait été créé l’année dernière pour partager les expériences et promouvoir les initiatives et programmes concernant les femmes aux niveaux international, fédéral et régional. Et aujourd’hui, ils mettent déjà en œuvre un certain nombre de projets importants pour développer l’esprit d’entreprise chez les femmes, améliorer leur littératie financière et renforcer leur rôle dans l’industrie et l’économie numérique. Elle a informé que le Forum des femmes “Le rôle des femmes dans le développement des régions industrielles” s’est tenu avec succès à Novokouznetsk. Il y a deux ans, sous les auspices du Conseil de la fédération, s’est tenu à Novossibirsk le premier Congrès international des femmes des pays de l’OCS et des BRICS. Et maintenant, la préparation du deuxième congrès, qui aura lieu en 2020, est en cours, a déclaré la présidente du Conseil de la fédération, Valentina Matvienko, ajoutant que la Fédération de Russie avait établi une coopération constructive avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. La Russie a récemment soumis à l’ONUDI un rapport correspondant contenant des propositions spécifiques pour élargir les possibilités offertes aux femmes dans l’économie. “La direction de l’organisation a hautement apprécié nos propositions, affirmant qu’elle rendait” l’agenda des femmes “plus intéressant que jamais pour la sphère socio-économique.” Le président du Conseil de la Fédération a souhaité bonne chance aux finalistes et aux victoires remportées, ainsi qu’à tous les participants – bonheur, paix, bien, santé, bonne humeur printanière Yulia Ablets, présidente du Comité de la politique de la jeunesse et de l’interaction avec les organisations non gouvernementales de Saint-Pétersbourg du Conseil de la Fédération, a parlé de la participation au concours «Leaders of Russia» – 2017 – 2018. Selon elle, la véritable dirigeante est une personne qui sait travailler en équipe. Une experte de l’Institut du développement organisationnel et des initiatives stratégiques de l’Académie russe de l’économie nationale et de l’administration publique, dirigée par la présidente de la Fédération de Russie, Alena Geidt, s’intéressait à participer au concours. Elle soutient les nouvelles initiatives de l’État et est prête à œuvrer dans cette direction. Vice-présidente du Conseil de la Fédération, Galina Karelova Karelova, Galina Nikolaevna, représentante de l’organe exécutif de la région de Voronej, directrice générale de l’organisation indépendante à but non lucratif «Russie – Pays des chances», responsable des dirigeants de la Russie Alexey Komissar , vainqueurs du concours «Leaders of Russia» de l’année dernière et finalistes de cette année.

MIL OSI