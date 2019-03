Premier Mateusz Morawiecki: Przygotowaliśmy Nową Piątkę z myślą o wszystkich Polakach

Patrząc na nasze nowe punkty programowe kryje się za tym pewna strategia, myśl i plan. To jest nasz skok w nowoczesność, który chcemy i oferujemy wszystkim Polakom. Nowa Piątka ma temu służyć, a nasza wiarygodność jest fundamentem realizacji – powiedział premier. Prezes Rady Ministrów przedstawił sposób i czas realizacji poszczególnych propozycji. Podkreślił też, że droga ku realizacji kolejnych wielkich celów rozwojowych, cywilizacyjnych jest konkretnie określona. Premier ocenił, że te nowe propozycje to jest pewna ciągłość, pewna strategia, a składające się na nie propozycje odpowiadają na potrzeby Polaków na różnych etapach ich życia. Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji #NowaPiątka »

1 z 14 Premier Mateusz Morawiecki pozuje do zdjęcia z ambasadorami programów.

Source: President of Poland in Polish