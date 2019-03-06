Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по этой теме с представителями федеральных органов исполнительной власти.

В Комитете СФ по социальной политике состоялось совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти, в ходе которого рассматривался законопроект о создании системы вытрезвителей в регионах. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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Авторы законопроекта – ряд членов Комитета СФ по социальной политике. «Суть документа очень проста: речь идёт о спасении жизни людей. В условиях зимних морозов, в других сложных ситуациях люди, выпив лишнего, часто погибают из‑за своей глупости. И Министерство внутренних дел неоднократно обращало внимание, что тенденция идёт к ухудшению. Поэтому, естественно, нужно возвращать медвытрезвители», — считает Валерий Рязанский.

По статистике, за год в среднем по стране более 900 тыс. пьяных граждан оказываются в медучреждениях, а 8–10 тыс. погибают на улицах. С 2011 по 2018 гг. на треть увеличилось количество преступлений, совершаемых в нетрезвом виде.

Валерий Рязанский

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Олег Ковалев

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Валерий Рязанский и Игорь Каграманян

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Валерий Рязанский

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Валерий Рязанский

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Игорь Каграманян

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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По словам сенатора, в Совете Федерации ждут от Правительства РФ экспертного заключения на этот законопроект. Документ предполагает поправки в законы «Об общих принципах организации местного самоуправления» и «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Сенаторы хотят наделить региональные власти полномочиями создавать медвытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

Сенаторы хотят наделить региональные власти полномочиями создавать медвытрезвители

Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в целом Министерство поддерживает концепцию законопроекта, но предлагает его доработать.

Представитель Министерства финансов РФ Ольга Галаган отметила, что документ нуждается в четком определении порядка взимания платы за услуги вытрезвителя. «В законе нужно прописать, к примеру, принудительные работы, если деньгами человек заплатить не может», — считает она.

Согласно законопроекту, такие учреждения будут открываться в первую очередь в городах с населением более 100 тыс. человек. В вытрезвители будут попадать граждане в сильном алкогольном опьянении, без травм. Определять состояние должны будут полицейские. Пьяных с травмами отправят в травмпункт или больницу.

Предполагается, что вытрезвители будут действовать на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Однако вопрос с оплатой пребывания граждан в медвытрезвителях пока детально не проработан.

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