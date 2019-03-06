В Астраханской области прокуратура защитила права многодетной семьи на бесплатное предоставление в собственность земельного участка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Астрахани провела проверку по обращению многодетной матери.

Установлено, что в 2013 году заявительница обратилась в администрацию муниципального образования «Город Астрахань» по вопросу бесплатного предоставления ее многодетной семье земельного участка.

Администрация города в порядке очередности предложила ей земельный участок. Однако при подготовке документов выяснилось, что в 2013 г. не был вынесен правовой акт о постановке заявительницы на учет в качестве нуждающейся в бесплатном предоставлении земельного участка. В связи с этим ей земельный участок не предоставили.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Пот результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заявительница восстановлена в очереди. Распоряжением управления муниципального имущества администрации МО «Город Астрахань» ей предоставлен в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

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