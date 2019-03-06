В. Рязанский: Разработаны новые формы поддержки пожилых россиян

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов. Мероприятие провела советник главы государства Александра Левицкая.

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На заседании обсуждались планы по реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» и Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 г. В частности, рассматривались новые формы поддержки пожилых граждан в рамках создаваемой системы долговременного ухода, которая должна начать функционировать во всех регионах к 2022 г.

По словам Валерия Рязанского, категории граждан, которые нуждаются в долговременном уходе, будут определять местные органы власти, при этом речь идет о россиянах старше 80 лет.

Требуется системное социально-медицинское сопровождение россиян старше 80 лет

«Требуется системное социально-медицинское сопровождение данной категории россиян. Это включает создание геронтологических центров и подготовку специалистов по гериатрии, а также создание системы лекарственного обеспечения, ведь лекарства для пожилых людей должны отличаться от тех, которые предназначены для более молодых граждан», — сказал сенатор.

Долговременный уход должен также включать и системы профилактики и диспансеризации, продолжил парламентарий. По его мнению, если молодым людям достаточно пройти её раз в три года, то пожилым нужно обследоваться ежегодно.

По информации, предоставленной Министерством здравоохранения, через пять лет будет охвачено не менее 70 проц. лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами и диспансеризацией, введен в эксплуатацию 91 стационарный объект социального обслуживания для размещения 11 тыс. граждан этой категории.

Как отметил Валерий Рязанский, федеральным проектом «Старшее поколение» предусмотрено привлечение при долговременном уходе служб патронажа и сиделок, а также поддержка семейного ухода. При этом речь идёт о семьях, в которых взрослые дети ухаживают за престарелыми родителями.

«Когда родители становятся малоподвижными, для них нужно готовить еду, проводить им санитарно-гигиенические процедуры, что требует участия родных и близких. Всё это не просто, ведь люди работают, они заняты. Таким семьям, конечно, нужно помогать», — уверен сенатор.

По его словам, основная поддержка должна заключаться в предоставлении услуг социальными службами. Это может быть уборка, доставка нужных лекарств и т. д. Также семьям с престарелыми родственниками нужно предоставлять технические средства реабилитации, которые помогут улучшить качество жизни людей в преклонном возрасте.

«В ходе заседания было рекомендовано обратить внимание на необходимость нормативного закрепления понятия «долговременный уход», прав граждан на указанные меры поддержки, разработки и утверждения объективных критериев выявления нуждаемости», — заключил Валерий Рязанский.

Участники совещания подчеркнули важность координации деятельности, касающейся долговременного ухода и развития гериатрической службы в регионах, а также разработки на федеральном уровне методических рекомендаций в рамках реализации пилотных проектов по созданию системы долговременного ухода.

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