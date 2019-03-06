Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ Алемаеху Тегеном.

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«У России и Эфиопии значительный потенциал отношений, который имеет вполне конкретный характер. В частности, это касается взаимодействия в ООН, на других международных площадках. Также рассчитываем на максимально широкое и активное участие представителей Эфиопии в работе саммита Россия-Африка», — сказал Константин Косачев.

Необходимо укрепить правовую базу межгосударственного взаимодействия

Он высказался за расширение российско-эфиопских межпарламентских связей. Также сенатор подчеркнул необходимость укрепления правовой базы межгосударственного взаимодействия. Эта работа, по словам российского законодателя, не всегда энергично ведется на межведомственном уровне.

Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ Алемаеху Тегеном

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ Алемаеху Тегеном

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ Алемаеху Тегеном

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ Алемаеху Тегеном

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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным послом Эфиопии в РФ Алемаеху Тегеном

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«В этой связи парламентарии могут взять под свой контроль работу исполнительных органов власти», — отметил законодатель.

Алемаеху Теген констатировал хорошие, дружеские связи России и Эфиопии. Посол выразил готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему наращиванию отношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы Константин Косачев и Алемаеху Теген затронули темы, касающиеся проблематики Межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

Высказаны конкретные предложения, затрагивающие развитие межпарламентского сотрудничества.

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