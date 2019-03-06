В Тульской области по инициативе прокуратуры две коммерческие организации оштрафованы за совершение коррупционных правонарушений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Щекино Тульской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Столица» и ООО «Жилстройхоз».

Установлено, что руководитель ООО «Столица», действуя в интересах указанных коммерческих организаций, попытался передать сотруднику правоохранительных органов денежное вознаграждение за смягчение наказания по делу об административном правонарушении. Также деньги предназначались за совершение бездействия при решении вопроса об отзыве лицензии у ООО «Жилстройхоз» и о проведении проверки в отношении ООО «Столица».

В связи с этим прокурор возбудил в отношении указанных юридических лиц по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица), по результатам их рассмотрения ООО «Жилстройхоз» и ООО «Столица» назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому.

В отношении руководителя ООО «Столица» возбуждено и расследовано уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в значительном размере должностному лицу за незаконные действия и бездействие). После его рассмотрения судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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