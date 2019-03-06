Крымская энергосистема начала выдачу избытка собственной генерации в Кубанскую энергосистему

Source: Russia Ministry of Energy

Республика Крым, 6 марта. – В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, Крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в Кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления.

Во время испытаний с включением второго блока Таврической ТЭС на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты АО «СО ЕЭС» обеспечили устойчивую работу Крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей. Для этого в ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС выполнены расчеты электроэнергетических режимов Крымской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации.

29.01.2019

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) 28 января 2019 года в 11:00 в энергосистеме г.

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