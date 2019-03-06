Павел Колобков вручил спортсменкам женской сборной по волейболу сидя почётные знаки и удостоверения «Заслуженный мастер спорта России»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 марта, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Павел Колобков встретился с женской сборной России по волейболу сидя, победившей на Чемпионате мира 2018 года, и вручил спортсменкам почётные знаки и удостоверения «Заслуженный мастер спорта России».

В мероприятии приняли участие президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

«Ваша победа на Чемпионате мира в Нидерландах – это огромный успех и заслуга всех членов команды, тренеров и специалистов, – отметил Министр. – За вашим выступлением следила вся страна. Путь к золотым медалям был долгим, вы обыграли сильнейшие команды, в том числе в финале паралимпийских чемпионок из США, и заслуженно победили. Важно, что благодаря первому месту вы получили право выступить на Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио (Япония). Желаю вам новых больших успехов и достижений».

Павел Колобков вручил почётные знаки и удостоверения «Заслуженный мастер спорта России» членам сборной команды страны по волейболу сидя: Ольге Арбатской, Анне Годовицыной, Яне Гриценко, Татьяне Ивановой, Елизавете Кунстман, Юлии Медниковой, Екатерине Окороковой, Ирине Паниной, Любови Пермяковой, Ирине Смирновой и Светлане Чураковой.

Кроме того, Благодарность Министра спорта была вручена старшему тренеру сборной команды России по волейболу сидя Александру Овсянникову и начальнику команды Юлии Закревской, Благодарственные письма – тренерам сборной Татьяне Крюковой и Андрею Мосееву, специалистам команды Анне Дорофеевой и Владимиру Любимову, массажисту сборной Артёму Сивцову.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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