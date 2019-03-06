Переговоры с Президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, прежде всего в социально-экономической сфере.

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В.Путин: Анатолий Ильич, думаю, нет необходимости говорить об особом характере отношений между Россией и Южной Осетией.

Мы в полном смысле слова стратегические партнёры. Мы делаем всё, для того чтобы обеспечить и социально-экономическое развитие Республики, и обеспечить безопасность. Нет никаких сомнений, что и дальше работа в таком же ключе, в таком же качестве будет продолжена.

Знаю, что в июне у вас выборы в парламент, и уверен, что Вы сделаете всё для того, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом, на демократической основе. Мы со своей стороны, как и договаривались, направим наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию.

Приятно отметить, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром. У нас есть и инвестиционная программа, и ряд других программ, направленных на поддержку Республики.

Очень рад возможности сегодня всё это с Вами обсудить.

А.Бибилов: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

В первую очередь, конечно же, хочу поблагодарить за приглашение посетить Москву, возможность встретиться с Вами.

Для Южной Осетии очень важно, что именно на такой основе, традиционной уже основе, встречаются на высшем уровне руководители. Это дает уверенность в том, что развитие Южной Осетии и стратегическое партнерство Южной Осетии с Российской Федерацией на высоком уровне.

Что касается общего состояния, то с удовлетворением могу отметить, что соглашения, которые были подписаны в 2015 году, и дополнительные соглашения к этому большому соглашению, выполняются и довольно-таки эффективно. Есть программа, которую Вы только что затронули. Конечно же, она существенно влияет на развитие экономики Республики Южной Осетии, на ее инфраструктуру, социальный характер носит очень серьезный. И конечно, за все это огромное спасибо Вам, коллегам из Российской Федерации, которые непосредственно этим занимаются.

Еще раз, пользуясь возможностью, хочу выразить огромную благодарность от лица народа Республики Южная Осетия и от себя лично.

MIL OSI