При поддержке ПАО «Газпром» состоялся Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

5 марта 2019, 19:00

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С 27 февраля по 1 марта в Детском оздоровительном центре им. А. С. Пушкина в городе Астрахань прошел Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все». Организаторами фестиваля выступили ПАО «Газпром», ООО «Газпром энерго» и ООО «Газпром добыча Астрахань», при содействии ПАО «ОГК-2». Участниками проекта стали более 100 детей из 15 учреждений: общеобразовательных школ, кадетского корпуса, школ-интернатов для детей с особенностями развития.

«Вместе мы делаем важное дело, которое находит отклик у множества людей, вовлеченных в проект, что является стимулом для поддержки и реализации инклюзивных мероприятий», — отметил генеральный директор ООО «Газпром энерго» Роман Дятлов.

На протяжении всего Фестиваля дети участвовали в творческих и спортивных мероприятиях, различных мастер-классах. Трехдневная лагерная смена включала образовательные и развлекательные занятия, была адаптирована для детей с отклонениями в развитии.

«Актуальность проекта заключается в его уникальности. Он позволяет интегрировать детей с ограниченными возможностями в общество здоровых сверстников и вовлекает их в творческий процесс, спортивную, досуговую деятельность, демонстрирует силу духа и веры ребят», — сказала куратор фестиваля, директор школы-интернат № 1 Екатерина Волгуцкова.

Финальным аккордом фестиваля стал гала-концерт «Краски большого города». На сцене административного центра газовиков 22 творческих коллектива представили свои творческие номера в различных жанрах.

Справка

ООО «Газпром энерго» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Компания эксплуатирует энергетическое оборудование объектов Единой системы газоснабжения и дочерних компаний ПАО «Газпром» и оказывает потребителям полный спектр услуг по энергоснабжению, включая передачу электрической энергии, производство, передачу и распределение тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, создание и эксплуатацию единой многоуровневой автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов.

ООО «Газпром энерго» осуществляет свою деятельность силами 11 филиалов в 46 субъектах Российской Федерации. В компании работают более 5 тыс. рабочих и специалистов, почти 1500 из них молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

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