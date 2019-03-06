Сборная России продолжает лидировать на зимней Универсиаде-2019

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 марта, на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске было разыграно 12 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Сборная России удерживает уверенное лидерство в общекомандном зачёте (18-22-18). На втором месте – представители Республики Корея (6-2-4), на третьем – швейцарцы (2-2-2).

В составе нашей сборной победителями Всемирных студенческих игр стали биатлонисты Екатерина Мошкова и Эдуард Латыпов (оба – спринт), лыжник Александр Терентьев (спринт), сноубордисты Милена Быкова и Дмитрий Карлагачев (оба – параллельный слалом), фристайлистка Лана Прусакова (слоупстайл), шорт-трекистки Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова и Евгения Захарова (эстафета, 3000 м).

«Серебро» выиграли биатлонисты Ирина Казакевич и Дмитрий Иванов (оба – спринт), лыжница Христина Мацокина (спринт), сноубордисты Наталья Соболева и Дмитрий Сарсембаев (оба – параллельный слалом), фристайлистка Анастасия Таталина (слоупстайл) и шорт-трекисты Артём Денисов, Даниил Ейбог, Константин Ивлиев и Сергей Милованов (эстафета, 5000 м).

Бронзовые награды взяли биатлонисты Тамара Воронина и Никита Поршнев (оба – спринт), лыжники Полина Некрасова и Андрей Собакарев (оба – спринт), шорт-трекистка Екатерина Ефременкова (1000 м).

XXIX Всемирная зимняя универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. В соревнованиях принимают участие около трёх тысяч спортсменов из 50 стран. Разыгрывается 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов с завоеванием наград зимней Универсиады-2019 и желает новых достижений и высоких результатов!

Фото: АНО «Дирекция Красноярск-2019»

Пресс-служба Минспорта России

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