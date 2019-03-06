СПбГУ поможет избирательной комиссии Санкт-Петербурга в подготовке специалистов

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Обращаясь к гостям с приветственным словом, Марина Лаврикова подчеркнула, что Университет — не только старейший, но и наиболее динамично развивающийся вуз России. Одним из ключевых направлений его образовательной политики является сотрудничество с работодателями. «Мы давно взаимодействуем с избирательной комиссией Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наши конструктивные партнерские отношения вышли на новый этап, поэтому сегодня мы подписываем это соглашение», — отметила в ходе торжественной церемонии Марина Юрьевна.

Этот год станет особенным для города в связи с предстоящими выборами губернатора, и для нас важно, чтобы студенты, которых мы направим на практику в избирательную комиссию, активно приняли участие в этой работе и помогли нашим партнерам. Надеемся, что это соглашение даст толчок развитию нашего сотрудничества.

Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова

Соглашение предусматривает профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров избирательной системы по дополнительным образовательным программам СПбГУ. Согласно документу, студенты СПбГУ смогут не только проходить практику в городском избиркоме, но и оказывать консультационную помощь участникам избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов на базе Юридической клиники СПбГУ.

По словам председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко, Университет всегда вносил большой вклад в подготовку и проведение выборов в Санкт-Петербурге, используя свои интеллектуальные и организационные ресурсы, а заключение договора призвано придать сотрудничеству бо́льшую системность. «Этот шаг позволит нам на порядок повысить эффективность совместной работы в подготовке и проведении выборов, а также реализации миссии Университета по подготовке лучших в России молодых кадров, — сказал Виктор Александрович. ― Взаимодействие СПбГУ с избирательной системой Санкт-Петербурга и страны в целом никогда не прекращалось: достаточно сказать, что именно здесь получили образование пять из 14 членов городского избиркома с правом решающего голоса, а среди недавних выпускников Университета есть председатель и секретарь Центральной избирательной комиссии». Виктор Миненко также добавил, что СПбГУ имеет богатую историю подготовки кадров для страны, в том числе и высококлассных юристов, а сложившиеся добрые отношения с Университетом придадут новый импульс в организации и развитии избирательного процесса.

В ходе подписания соглашения было отмечено, что под руководством Центризбиркома рассматривается вопрос о внедрении практики электронного голосования, которое позволит любому гражданину, где бы он ни находился, принять участие в выборах и реализовать свое избирательное право с помощью мобильного телефона. Уже в этом году технологию планируется опробовать на выборах в Москве.

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