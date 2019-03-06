Т. Гигель: В Республике Алтай развивается институт парламентского контроля

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий приняла участие в сессии парламента Республики Алтай.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в работе XXXXI сессии Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва. Мероприятие прошло под председательством спикера регионального парламента Владимира Тюлентина. ТюлентинВладимир НиколаевичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай

На заседании были представлены отчеты Министерства внутренних дел по региону и прокуратуры Республики о проделанной за 2018 г. работе. «Депутатский корпус с большим вниманием отнесся к этой информации, что говорит о желании законодателей и дальше развивать институт парламентского контроля», — отметила Татьяна Гигель.

Представлены отчеты Министерства внутренних дел по региону и прокуратуры Республики о проделанной за 2018 г. работе

По ее словам, в ходе встречи депутаты парламента и сотрудники силовых ведомств подчеркнули важность дальнейшего укрепления законности на территории региона, защиты прав граждан, сокращения преступности. Прокурор Республики Алтай и глава МВД по региону проявили готовность детально разобраться во всех вопросах, которые затрагивались парламентариями.

Татьяна Гигель приняла участие в работе XXXXI сессии Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай

Татьяна Гигель выразила уверенность, что работа по обеспечению правового пространства в Республике будет успешно продолжена.

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