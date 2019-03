French News: À Gazprom, Transgaz Ufa a mis fin au tournoi anniversaire de la Ligue de hockey d’entreprise

Source: Gazprom en russe

Contexte Gazprom Transgaz Ufa Ltd. est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Elle assure le transport du gaz aux consommateurs de la République de Bachkirie, ainsi que du gaz naturel vers les pays de l’étranger proche et lointain et exploite environ 5 000 km de gazoducs principaux. Le volume annuel de gaz transporté par l’entreprise est d’environ 100 milliards de mètres cubes. La société dispose de 16 succursales, dont 9 départements de production linéaire de gazoducs principaux, 12 ateliers de compression, 82 unités de pompage de gaz, 146 stations de distribution de gaz et d’un système de gestion de l’environnement ISO 14001: 2015. Le personnel de la société compte environ 5 000 personnes. Le siège social est situé à Ufa.

MIL OSI